Brian Priske: G.Saray'ı çok zorladık!
G.Saray Sparta Prag'ı ağırlayacak!
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15 Şubat 2024 Döviz Kuru!
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Mertens: Muslera bizi maçta tutan isim oldu! Mertens: Muslera bizi maçta tutan isim oldu! 23:05
Muslera o kurtarışını yorumladı! Muslera o kurtarışını yorumladı! 23:01
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Kerem'den bu sezonki 2. gol! Kerem'den bu sezonki 2. gol! 22:56
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