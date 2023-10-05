UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag sahasında Sheriff'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Slavia Prag - Sheriff maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hacken - Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hacken ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hacken - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HACKEN - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hacken - Karabağ maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.