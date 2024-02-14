UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat Perşembe günü oynanacak. Bu turnuvada ülkemizi Galatasaray temsil edecek. İşte Avrupa Ligi'nde haftanın fikstürü... | Son dakika spor haberleri

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat Perşembe günü oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Galatasaray - Sparta Prag

20.45 Feyenoord - Roma

20.45 Shakhtar Donetsk - Olimpique Marsilya

20.45 Young Boys - Sporting Lizbon

23.00 Benfica - Toulouse

23.00 Milan - Rennes

23.00 Lens - Freiburg

23.00 Braga - Karabağ