Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın S. Prag maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.