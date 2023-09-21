UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Olympiakos - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. A Grubu'nda Olympiakos ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Olympiakos - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Freiburg maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.