UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Backa Topola'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - Backa Topola maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Backa Topola maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. A Grubu'nda West Ham United ile Backa Topola karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; West Ham United - Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - BACKA TOPOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

West Ham United - Backa Topola maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.