UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajax - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. B Grubu'nda Ajax ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Ajax - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AJAX - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Marsilya maçı 21 Eylül Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.