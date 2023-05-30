Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Sevilla ve Roma final maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Sevilla ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak diliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Roma maçı 30 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

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