Bayer Leverkusen - Roma / Sevilla - Juventus (UEFA Avrupa Ligi - CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Bayer Leverkusen - Roma ve Sevilla - Juventus rövanş karşılaşmalarında kozlarını paylaşıyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 00:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023- 00:34