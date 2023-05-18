UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Bayer Leverkusen - Roma ve Sevilla - Juventus rövanş karşılaşmalarında kozlarını paylaşıyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...
SEVILLA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla Juventus maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.
👉SEVILLA - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE📺
BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayer Leverkusen maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
Bayer Leverkusen - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...