UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Roma, yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Final yolunda son 90 dakikanın oynanacağı müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Bayer Leverkusen - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Bayer Leverkusen ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Roma maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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