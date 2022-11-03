Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Manchester United maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.