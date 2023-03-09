UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, sahasında Arsenal'i ağırladı. Portekiz'de oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Arsenal, William Saliba'nın 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sporting, bu gole 12 dakika sonra 34'te Gonçalo Inacio ile karşılık verdi.
Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Sporting, 55. dakikada Paulinho ile golü bularak 2-1 öne geçti. Arsenal, bu gole 62. dakikada Hidemasa Morita'nın kendi kalesine attığı golle yanıt verdi.
Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. İki takım arasındaki rövanş maçı 16 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.
Sporting Lizbon 2-2 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 09.03.2023- 23:24
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, sahasında Arsenal'i ağırladı. Portekiz'de oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.