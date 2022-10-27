Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz ile Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Feyenoord maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

STURM GRAZ - FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sturm Graz: Siebenhandl; Dante, Wuthrich, Affengruber, Gazibegovic; Prass, Stankovic, Hierlander; Horvat, Boving, Emegha

Feyenoord: Bijlow; Hancko, Rasmussen, Trauner, Pedersen; Kokcu, Timber, Geertruida; Szymanski, Danilo, Jahanbakhsh