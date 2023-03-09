UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Roma, evinde Real Sociedad ile kozlarını paylaştı. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Roma, evinde Real Sociedad ile kozlarını paylaştı. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Tammy Abraham'ın asistiyle Stephan El Shaarawy ve 87. dakikada Paulo Dybala'nın asistinde Marash Kumbulla attı.



Roma'da forma giyen Türk milli futbolcu Zeki Çelik, mücadelede yedek bekledi.



Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sörloth, Sociedad'ın ilk 11'inde yer aldı ve 67. dakikada yerini Mikel Oyarzabal'a bıraktı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü saat 23.00'te İspanya'da oynanacak.