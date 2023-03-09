UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sporting - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Sporting ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Arsenal maçı 9 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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