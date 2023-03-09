UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Manchester United ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Real Betis maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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