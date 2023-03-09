UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bayer Leverkusen - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Bayer Leverkusen ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Ferencvaros maçı 9 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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