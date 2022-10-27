Omonia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Omonia sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Omonia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Omonia ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Omonia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OMONIA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia - Real Sociedad maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

OMONIA - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Omonia

Panagi; Miletic, Lang, Yuste; Matthews, Charalampous, Cassama, Lecjaks; Loizou, Ansarifard, Bruno

Real Sociedad

Remiro; Elustondo, Le Normand, Pacheco, Rico; Zubimendi; Mendez, Merino; D. Silva; Kubo, Fernandez