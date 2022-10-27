Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Braga'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Braga maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Haberer, Ryerson; Siebatcheu, Becker

Braga

Matheus; Fabiano, Tormena, Niakate, Sequeira; Gomes, Al-Musrati, A Horta, R Horta; Oliveira, Ruiz