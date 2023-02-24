UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde skandal olay! Kaleciye yumruklu saldırı
UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadele ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın oynandığı sırada bir taraftar sahaya girerek Sevilla'nın kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırmaya çalıştı. İşte o anlar...
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 24.02.2023- 10:17
Karşılaşmanın oynandığı sırada bir PSV taraftarı sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.
Sevilla'nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı etkisiz hale getirdi.