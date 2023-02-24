UEFA Avrupa Ligi'nde skandal olay! Kaleciye yumruklu saldırı

UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadele ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın oynandığı sırada bir taraftar sahaya girerek Sevilla'nın kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırmaya çalıştı. İşte o anlar...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 10:17