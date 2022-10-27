Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zürich sahasında Bodo Glimt'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zürich ile Bodo Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Zürich - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZURICH - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zürich - Bodo Glimt maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ZURICH - BODO GLIMT MUHTEMEL 11'LER

Zürich

Brecher; Kamberi, Katic, Omeragic; Rohner, Selnaes, Dzemaili, Guerrero; Krasniqi, Avdijaj; Viunnyk

Bodo Glimt

Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino