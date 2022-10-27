Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ludogorets - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Real Betis maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

LUDOGORETS - REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets

Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Gropper; Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Cauly, Rick; Tissera

Real Betis

Bravo; Ruibal, Felipe, Pezzella, Miranda; Carvalho, Rodriguez; Rodri, Canales, Joaquin; Iglesias