PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven sahasında Arsenal'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV Eindhoven - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Arsenal maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.

PSV EINDHOVEN - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSV Eindhoven

Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Veerman, Sangare, Gutierrez; Simons, Til, Gakpo

Arsenal

Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Vieira, Jesus; Nketiah