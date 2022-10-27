Manchester United - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Sheriff'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Sheriff kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - SHERIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Sheriff maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - SHERIFF MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford

Sheriff Tiraspol

Celeadnic; Kiki, Radeljic, Kpozo; Guedes, Badolo, Salifu, Heron; Akanbi, Vizeu, Atiemwen