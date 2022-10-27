Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malmö sahasında Saint Gilloise'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malmö ile Saint Gilloise kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malmö - Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALMO - SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malmö - Saint Gilloise maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MALMO - SAINT GILLOISE MUHTEMEL 11'LER

Malmö

Dahlin; Rakip, Chalus, Hadzikadunic, Beijmo; Pena, Larsson, Christiansen; Sejdiu, Kiese Thelin, Zeidan

Saint Gilloise

Moris; Sykes, Kandouss, Burgess; Nieuwkoop, Lyne, Teuma, Amani, Lapoussin; Boniface, Vanzeir