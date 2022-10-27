Nantes - Qarabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nantes sahasında Qarabağ'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nantes - Qarabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nantes ile Qarabağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nantes - Qarabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - QARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Qarabağ maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

NANTES - QARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes: Lafont; Appiah, Girotto, Pallios, Merlin; Chirivella, Sissoko, Moutoussamy; Blas, Ganago, Simon

Qarabag: Gugeshashvili; Vesovic, Mustafazada, Guseynov, Cafarguliyev; Qarayev, Richard; Kady, Zoubir; Sheydayev, Kwabena