Nantes - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nantes sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nantes - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nantes ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nantes - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Freiburg maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

NANTES - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes

Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin; Mohamed, Simon

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Gregoritsch