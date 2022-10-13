Karabağ - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karabağ sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Karabağ - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karabağ - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karabağ ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karabağ - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Olympiakos maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

KARABAĞ - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes

Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin; Mohamed, Simon

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Gregoritsch