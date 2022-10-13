Feyenoord - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord sahasında Midtjylland'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Feyenoord - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Feyenoord - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord ile Midtjylland kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Feyenoord - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Midtjylland maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

FEYENOORD - MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Bravo; Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham, Belotti