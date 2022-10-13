Ludogorets - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets sahasında Helsinki'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ludogorets - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile Helsinki kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ludogorets - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - HELSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Helsinki maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

LUDOGORETS - HELSINKI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes

Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin; Mohamed, Simon

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Gregoritsch