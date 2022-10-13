PSV Eindhoven - Zurich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven sahasında Zurich'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV Eindhoven - Zurich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV Eindhoven - Zurich maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven ile Zurich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Zurich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - ZURICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Zurich maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

PSV EINDHOVEN - ZURICH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes

Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin; Mohamed, Simon

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Gregoritsch