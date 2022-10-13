Union Berlin - Malmo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Malmo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Union Berlin - Malmo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.Union Berlin ile Malmo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Malmo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - MALMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Malmo maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

UNION BERLIN - MALMO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Thorsby, Griesselmann; Siebatcheu, Becker

Malmo

Diawara; Beijmo, Hadzikadunic, Lewicki; Ceesay, Pena, Rakip, Larsson, Olsson; Christiansen, Thelin