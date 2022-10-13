Haftanın golü Enis Bardhi'den
Clement: Kötü bir sonuç aldık
Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?
15 Ekim 2022 Döviz Kuru! Altın, Euro...
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta derbi öncesi Gedson Fenandes endişesi! Beşiktaş'ta derbi öncesi Gedson Fenandes endişesi! 11:17
İstanbul Avcı'sı, Abdullah Avcı İstanbul Avcı'sı, Abdullah Avcı 11:03
G.Saray Kayseri'ye karşı üstün! G.Saray Kayseri'ye karşı üstün! 10:19
Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! 10:12
G.Saray Kayserispor deplasmanında! G.Saray Kayserispor deplasmanında! 10:09
Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! Rıdvan Yılmaz transfer kararını verdi! 09:45
Daha Eski
Fırtına'da o isme övgüler! Fırtına'da o isme övgüler! 08:58
F.Bahçe Beko seriye bağladı F.Bahçe Beko seriye bağladı 23:32
F.Bahçe Beko seriye bağladı F.Bahçe Beko seriye bağladı 22:59
Batshuayi atıyor kasa doluyor! Batshuayi atıyor kasa doluyor! 22:37
Cimbom'dan golcü harekatı! Hedefteki isim... Cimbom'dan golcü harekatı! Hedefteki isim... 22:23
İşte Ismael ve Avcı'nın derbi taktiği! İşte Ismael ve Avcı'nın derbi taktiği! 22:21
SON DAKİKA