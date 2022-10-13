Lazio - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio sahasında Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio ile Sturm Graz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Sturm Graz maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

LAZIO - STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provodel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Sturm Graz

Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Gorenc Stankovic, Hierlander, Prass, Horvat; Ajeti, Emegha