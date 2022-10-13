Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ferencvaros - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FERENCVAROS - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Kızılyıldız maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

FERENCVAROS - KIZILYILDIZMAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros

Dibusz; Wingo, S. Mmaee, Knoester, Botka; Besic, Vecsei; Traore, Zachariassen, Nguen; R. Mmaee

Kızılyıldız

Borjan; Gobeljic, Erakovic, Dragovic; Rodic; Sanogo, Kanga; Mitrovic, Katai, Ivanic; Pesic