Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad sahasında Sheriff'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Sheriff maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Sheriff kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - SHERIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Sheriff maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

REAL SOCIEDAD - SHERIFF MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Rico, Elustondo, Le Normand, Sola; Illarramendi, Guevara; Kubo, Silva, Cho; Fernandez

Sheriff

Koval; Kpozo, Kiki, Radeljic, Zouhouri; Akanbi, Badolo, Diop, Pernambuco; Vizeu, Ouattara