Dinamo Kiev - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Kiev sahasında Rennes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Kiev - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Kiev ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dinamo Kiev - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO KIEV - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Rennes maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

DINAMO KIEV - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Kiev

Boyko; Dubinchak, Vivcharenko, Zabarnyi, Kedziora; Shepelyev, Sydorchuk; Kabayev, Buyalskyi, Tsyhankov; Vanat

Rennes

Mandanda; Assignon, Rodon, Theate, Meling; Majer, D. Doue, Bourigeaud; Kalimuendo, Gouiri, Terrier