Bodo / Glimt - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo / Glimt sahasında Arsenal'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodo / Glimt - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo / Glimt - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo / Glimt ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki,Bodo / Glimt - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO / GLIMT - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo / Glimt - Arsenal maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

BODO / GLIMT - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt

Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Mvuka, Espejord, Pellegrino

Arsenal

Turner; Cedric, Holding, Tomiyasu, Tierney; Xhaka, Lokonga; Marquinhos, Vieira, Nelson; Nketiah