Real Betis - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Betis - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Betis - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Roma maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

REAL BETIS - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Bravo; Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham, Belotti