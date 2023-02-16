Barcelona 2-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) Dev maçta kazanan yok!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Barcelona ile Manchester United kozlarını paylaştı. Zorlu maç 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 16.02.2023- 22:45
Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla bitti.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede sessizliği bozan isim 50. dakikada Marcos Alonso oldu. Golün hemen ardından ise 53. dakikada Rashford skora dengeyi getirdi. 59. dakikada Kounde'nin kendi kalesine attığı golle bu kez Manchester United öne geçti. 76'da Raphinha skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
İki takımın karşı karşıya geleceği rövanş mücadelesi ise 23 Şubat Perşembe günü Old Trafford'da oynanacak.