PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında PSV Eindhoven ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PSV EINDHOVEN - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
PSV EINDHOVEN - BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
PSV Eindhoven
Benitez; Max, Obispo, Ramalho, Teze; Gutierrez, Veerman, Sangare; Gakpo, Simons, El-Ghazi
Bodo Glimt
Haikin; Sampsted, Amundsen, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Gronbaek, Salvesen, Mugisha