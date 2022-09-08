PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında PSV Eindhoven sahasında Bodo Glimt'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında PSV Eindhoven ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

PSV EINDHOVEN - BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSV Eindhoven

Benitez; Max, Obispo, Ramalho, Teze; Gutierrez, Veerman, Sangare; Gakpo, Simons, El-Ghazi

Bodo Glimt

Haikin; Sampsted, Amundsen, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Berg, Saltnes; Gronbaek, Salvesen, Mugisha