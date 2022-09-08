Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Zürih sahasında Arsenal'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Zürih ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZURIH- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zürih - Arsenal maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ZURIH - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Zürih

Brecher; Kryeziu, Omeragic, Aliti; Boranijasevic, Dzemaili, Selnaes, Conde, Guerrero; Tosin, Rohner

Arsenal

Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Vieira, Martinelli; Nketiah