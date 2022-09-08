Larnaka - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Larnaka - Rennais'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Larnaka - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Larnaka ile Rennais karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Larnaka - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LARNAKA - RENNAIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Larnaka - Rennais maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

LARNAKA - RENNAIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Larnaca

Piric; Rosales, Tomovic, Gonzalez, Garcia; Ledes, Sanjurjo; Faraj, Altman, Gyurcso; Olatunji

Rennais

Mandanda, Traore, Rodon, Wooh, Meling; Majer, Santamaria, Tait; Bourigeaud, Terrier, Sulemana