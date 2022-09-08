Ludogorets - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ludogorets sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ludogorets - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ludogorets ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Ludogorets - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Roma maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

LUDOGORETS - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ludogorets

Sluga; Cicinho, Gropper, Verdon, Nedyalkov; Piotrowski, Rick, Yordanov; Tekpetey, Thiago, Despodov

Roma

Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti