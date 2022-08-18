UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Austria Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid, aldıkları skorun maçın hakkı olmadığını söyledi.

Viola Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmid, maça iyi başladıklarını ancak bir kontrayla gol yediklerini belirtti.

Golün ardından kendilerine geldiklerini vurgulayan Schmid, "İlk etapta maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Kontra atak sonucunda bir gol yedik. Tabakovic'in kafa pozisyonu vardı, değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin 2 gol üstün bir oyun oynadığını düşünmüyorum. 2 oyuncumuz sakatlandı. Gereksiz bir kırmızı kart gördük." diye konuştu.

Schmid, kolay bir ikinci gol ve kırmızı kart yediklerini dile getirerek, "Kendi işimizi kendimiz zorlaştırdık. Rövanş maçı çok zor geçecek. Oyuncularım kendilerinden emin oynadı. Sahada bizden 2 gömlek üstün bir Fenerbahçe görmedim. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada. Yedek kulübesi bile çok güçlü. Kulübeden nokta hamleler yapabildiler. Kendimizi biraz da kendimiz yendik." diyerek sözlerini tamamladı.