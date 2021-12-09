10 Aralık 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Marsilya 1-0 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Marsilya Avrupa Ligi defterini galibiyetle kapattı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı E grubunda Marsilya ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Maçı Marsilya 1-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı E grubunda Marsilya ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Maçı Marsilya 1-0 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golü, 35. dakikada Milik kaydetti.

Bu sonucun ardından Marsilya 7 puanla grubu 3. sırada tamamladı.

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