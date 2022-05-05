UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Eintracht Frankfurt ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Eintracht Frankfurt - West Ham maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Eşleşmenin ilk etabında 2-1'lik skorla gülen taraf Eintracht Frankfurt olmuştu.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Eintracht Frankfurt - West Ham maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, N'Dicka, Knauff, Sow, Rode, Kostic, Hauge, Kamada, Borre.
West Ham United: Areola, Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell, Soucek, Rice, Fornals, Lanzini, Bowen, Antonio.