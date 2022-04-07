UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İspanyol temsilcisi Barcelona kozlarını paylaşacak.
FRANKFURT - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında oynanacak Frankfurt - Barcelona maçı 7 Nisan Perşembe TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
FRANKFURT - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Frankfurt: Trapp; Hinteregger, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Jakic, Kostic; Kamada, Borre
Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, de Jong; Traore, Dembele, Aubameyang