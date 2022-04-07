UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İspanyol temsilcisi Barcelona kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FRANKFURT - BARCELONA MAÇI 11'LER:
Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Kanuff, Jakic, Sow, Kostic, Lindström, Kamada, Borre.
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang.
FRANKFURT - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında oynanan Frankfurt - Barcelona maçı 7 Nisan Perşembe TSİ 22.00'de bailadı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.