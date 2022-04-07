UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Frankfurt ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İspanyol temsilcisi Barcelona kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FRANKFURT - BARCELONA MAÇI 11'LER:

Frankfurt: Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Kanuff, Jakic, Sow, Kostic, Lindström, Kamada, Borre.

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang.

FRANKFURT - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında oynanan Frankfurt - Barcelona maçı 7 Nisan Perşembe TSİ 22.00'de bailadı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.