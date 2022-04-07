UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Çeyrek final ilk maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Leipzig deplasmanına konuk oluyor.
LEIPZIG - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında oynanacak Leipzig - Atalanta maçı 7 Nisan Perşembe TSİ 19.45'te başlayacak ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
LEIPZIG - ATALANTA MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo, Nkunku; Silva
Atalanta: Musso; Palomino, Merih, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Boga