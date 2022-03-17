UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde, Barcelona Teknik Direktörü Xavi konuştu. Daha önce bu maçın kendileri için bir final olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam "Geçtiğimiz maça göre daha iyi hücum, daha çok pozisyon, daha etkili oyun oynamak istiyoruz. Amacımız bu" ifadelerini kullandı.